İşçi patronunu öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce'de havalandırma firması sahibi, eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan iş insanı hayatını kaybederken, kaçan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırı Boğaziçi beldesinde bulunan bir havalandırma firmasında meydana geldi. Engin Cebeci, kendi iş yerinde, daha önce yanında çalışan N.Ç. tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw347596-01.jpg

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı şahıs, Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Engin Cebeci hayatını kaybederken bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı.

aw347596-02.jpg

N.Ç. isimli şahıs güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda yakalandı. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!
Antalya Manavgat'ta Fiat Tofaş marka otomobili kullanan driftçi esnafın malzemelerine zarar verdi! Cezayı yedi!
TCMB 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
TCMB 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret