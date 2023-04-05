5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İşçi servisi alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

İşçi servisi alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli’de seyir halindeki işçi servisinden dumanlar yükselmeye başlayınca durumu fark eden sürücü, aracı sağa çekerek içerisindeki 15 yolcuyu tahliye etti. Servis minibüsü adeta alev topuna dönerken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 02:54
Takip Et

İşçi servisi alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü

İşçi servisi alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü
+
Aa
-

Olay, Kartepe ilçesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv fabrikasında gece vardiyasında çalışacak işçileri götüren servis minibüsünün kaloriferinden dumanlar çıkmaya ve koku yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü Ahmet Karaoğlu, servisi sağa çekip içerideki 15 işçiyi tahliye etti. Tahliyeden bir süre sonra dumanların yerini alevler almaya başladı. Servis minibüsü adeta alev topuna dönerken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. İşçi servisi adeta kullanılmaz hale gelirken sürücünün durumu erken fark etmesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yaşanan olayı anlatan sürücü Ahmet Karaoğlu, “Bir koku gelmeye başladı araçtan. Ondan sonra alev aldı. Kapıları açıp arkadaşları aşağıya indirdim. 15 kişi vardı araçta. Fabrikaya gidiyorduk” dedi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (İHA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
6
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
﻿İstanbul’da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
﻿Aracıyla uçtuğu derede su olmaması hayatını kurtardı
﻿Aracıyla uçtuğu derede su olmaması hayatını kurtardı
﻿Aracıyla uçtuğu derede su olmaması hayatını kurtardı
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿Eski sevgilisinin evine molotof atan kişi serbest
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
﻿İki otomobilin karıştığı kazada yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.