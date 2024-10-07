Zonguldak'da işçi servisi dönüş yolunda yandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde 67 AEN 787 plakalı bir servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Olay, araç sürücüsü F.H.'nin durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle başladı.

Kısa süre içinde minibüsten yükselen dumanlar yerini alevlere bıraktı. Durumu gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla gelen 112 Acil ekipleri ve Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, servis minibüsü inceleme için otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Servisin, işçileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda olayın meydana geldiği öğrenildi.