İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesinde yaşandı.

İddialara göre seyir halinde olan Murat C. İdaresindeki 27 S 4384 plakalı servis aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir eve çarptı.

Aynı yönde ilerleyen A.Y. idaresindeki 42 ALP 691 plakalı otomobil de kontrolünü kaybederek servis aracına çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından serviste ve otomobilde bulunan, Atilla. G., Celal. T., ve otomobil sürücüsü A.I.’yı Abdulkadir Yüksel devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.