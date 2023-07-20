İşçi servisi kaza yaptı: 19 yaralı

Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İşçi servisi kaza yaptı: 19 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 40. kilometresi Beylerce mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Büşra Akyel idaresindeki 34 DB 2631 plakalı otomobil, yolcu indirmek için orta şeritten sağ şeride geçmeye çalışan Hüseyin Medar'ın kullandığı 55 C 6531 plakalı SAMPA fabrikasının işçilerini taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı.

İşçi servisi minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrilip park halindeki 55 C 6043 plakalı servis minibüsüne çarparak yan yattı.

Kazada, otomobil sürücüsü Büşra Akyel ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Volkan Aydemir, Onur Öğretmen, Samet Şahin, Yasin Erdoğan, Fatih Arabacı, Ayla Sürek, Hande Demirkan, Elif Demiröz, Hakan Boz, Olcay Sırtıkara, Sefa Balcancı, Yaşar Can Temiz, Sefa Açıkel, Mahmut Akbaş, Hacı Ahmet Cici, Emine Deniz, Murat Özkan ve Mehmet Çetin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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