İşçi servisi tankerle çarpıştı

Kaynak: İHA
İşçi servisi tankerle çarpıştı

Hatay'da işçi servisiyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza 11 işçi hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da işçi servisi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Hatay-Adana otoyolu üzerinde İskenderun ilçesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 31 PAG 77 plakalı Ford marka işçi servisi, aynı yönde seyir halinde olan 31 SB 119 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, işçi servisinde bulunan 15 işçiden 11'i hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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