İşçi servisleri çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi kavşağı 2 işçi servisi çarpıştı. Bir işçi servisi devrihldi. Kazadıa 1'i ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırdı.

Orhangazi-Bursa Karayolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi işçileri alan Memduh K. (55) idaresindeki 16 S 7620 plakalı işçi servisine Küçük Sanayi Sitesi kavşağından karşıya geçmek isteyen Hüseyin S. (53) idaresindeki bir başka işçi servisi çarptı.

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Kazada Memduh K. idaresindeki işçi servisi devrildi. İki servis minibüsü de orta refüje savrulurken, kazada her iki işçi servisinde bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Yaralılardan 14’ü ambulans ve kendi imkanları ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 6 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Memduh K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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