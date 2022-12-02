Dünya Kupası'nın kaybeden tek takımı

Bu toplam nüfusun yüzde 60’ı.

FİFA, kupaya katılan her ülkeye 1,5 milyon dolar ayak bastı parası ödüyor.

5 milyar insan her gün bu ülke takımlarının giydiği yaldızlı yıldızlı formaları, birbirinden rengarenk kramponları izliyor.

O formaların ve kramponların çoğu, turnuvanın resmi sponsoru olan Nike ve Adidas’ın ürünleri.

Futbolcuların giydikleri formanın satış fiyatı yaklaşık 150 dolar(2.800TL), kramponlar ise 200 dolar.(3.800TL)

Peki hiç merak ettiğiniz mi, bunları üreten işçiler ne alıyor?

Bu ürünlerin çok büyük bir bölümü Güney Asya ülkelerinde üretiliyor.

Örneğin Myanmar’daki spor giyimi üreten Pou Chen Group fabrikasında çalışan 7800 işçi günlük sadece 2.27 dolar(42 TL) ücret alıyor.

Bu işçiler Dünya Kupası başlamadan önce 3,78 dolar günlük ücret talep ederek greve gittiler.

Ancak, fabrika yönetimi asker çağırarak grevi bastırdı ve 26 işçiyi işten çıkardı.

Bunlar arasında 2.000'den fazla çalışanın grevine öncülük ettiğine inanılan 16 sendika üyesi de vardı.

Bu sömürü sistemi Vietnam, Kamboçya, Endonezya gibi bir çok güney asya ülkesinde geçerdi.

FİFA’nın kasasına 7.5 milyar dolar indirdiği, Adidas’ın Dünya Kupası satışlarının toplam 415 milyon dolara ulaştığı , milli takımların kasalarına milyon dolarlar koyduğu, futbolcuların fiyatlarını arttırdığı bu turnuvanın tek kaybedeni işçiler.

Onlar boğaz tokluğuna bu turnuvayı renklendirenler.

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