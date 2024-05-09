İşçiler karaborsaya düştü. Günlük 1500 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı kentlerde çalışacak işçi bulmak oldukça zorlaştı. Özellikle felaketin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bahçelerde ve tarlalarda çalışacak işçi bulunamıyor. Kentte işçilerin genellikle inşaatlarda çalıştıkları öğrenildi.

Kent merkezine 25 kilometre mesafede bir bağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ günlük 1500 lira yevmiyle çalışacak işçi bulamadığını söyledi.

Bahçede kendisinin çalıştığını söyleyen Uludağ, “Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş’ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz” dedi.

'İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELDİLER'

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, “Benim yaşım 60’ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim” diye konuştu.