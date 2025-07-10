İşçiler korktu, arkeologlar heyecanlandı: Gaz hattı kazılarında muhteşem keşif

Peru’nun başkenti Lima’da gaz hattı döşemek için yapılan kazılar, beklenmedik bir tarihî keşfe dönüştü. Kazılar sırasında, yalnızca 50 santimetre derinlikte iki iyi korunmuş mumya bulundu. Biri 10 ila 15 yaşlarındaki bir erkek çocuğuna, diğeri ise klasik oturur biçimde gömülmüş bir kadına ait olan kalıntılar, uzmanlarca heyecanla karşılandı.

Kazıyı gerçekleştiren ekibe göre, kadın birey, kolları ve bacakları bükülmüş, geleneksel ölü örtüsüne sarılmış haldeydi. Arkeolog Jose Aliaga, kadının koyu kahverengi saçları ve diş yapısının neredeyse kusursuz biçimde günümüze ulaştığını belirtti.

CHANCAY KÜLTÜRÜNE AİT OLABİLİR

Kazı yerinde görevli arkeolog Pieter Van Dalen, mumyaların büyük ihtimalle M.S. 1000 ile 1470 yılları arasında yaşamış Chancay kültürüne ait olduğunu ifade etti. Bu kültür, İnka öncesi dönemde Peru kıyılarında etkili olmuştu. Sıcak ve kuru kıyı ikliminin doğal mumyalamayı desteklediğini vurgulayan Van Dalen, bu tür keşiflerin bölgede nadir olmadığını dile getirdi.

MODERN ŞEHRİN ALTINDA SAKLI GEÇMİŞ

Lima, 1535’te İspanyollar tarafından kurulmadan önce, birçok yerli kültüre ev sahipliği yaptı. Bugün şehir sınırları içinde 400’den fazla arkeolojik alan bulunduğu biliniyor. Ancak bunların çoğu modern yapılar altında gizli. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, Peru’nun metropol kalbinde bile toprak altı, geçmiş medeniyetlerin izlerini saklamaya devam ediyor.

Şehirdeki altyapı çalışmaları, arkeolojik zenginlikleri ortaya çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor.