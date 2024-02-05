İşçilere greve çıktı Anadolu Efes lokavt kararı aldı

Anadolu Efes'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirket ile Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yasal takvim çerçevesinde devam etmekte olduğu, Tek-Gıda İş Sendikası'nın 29 Ocak 2024 tarihinde grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin bilginin paylaşıldığı anımsatıldı.

Alınan grev kararı sonucunda şirket yönetim kurulunun, 5 Şubat 2024 tarihinde yaptığı toplantısında, sürmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takvimi kapsamında lokavt kararı aldığı vurgulanan açıklamada, "Lokavt'ın uygulama tarihi 2822. No'lu Toplu İş sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu uyarınca ayrıca duyurulacaktır. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen sürmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya bildirilecektir" denildi.