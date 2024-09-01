İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Yaralılar var

Samsun’da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Kaza, Atakum ilçesindeki Cami Mahallesi Gürpınar Yolu üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Alper K. yönetimindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs, rampadan inerken virajı döndü ve kontrolünü kaybederek devrildi.

Kaza sonucunda minibüste bulunan sürücü ve 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Görgü tanıkları, araçta toplam 20 kişinin olduğunu, iki kişinin hastaneye gitmediğini, 18 kişinin ise ambulanslarla hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.