İşçilerin kaldırdığı en ağır tabut

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçilerin kaldırdığı en ağır tabut

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki Güven Albayrak, arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde 25 gündür tedavi görüyordu.

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Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Albayrak, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dadallı köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Güven Albayrak'ın Oba Makarna fabrikasında 4 yıldır çalıştığı öğrenildi.

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