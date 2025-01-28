İşçilerin üzerine vinç devrildi; Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşçilerin üzerine vinç devrildi; Ölü ve yaralı var

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikada işçilerin üzerine vinç devrildi. Olayda bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı.

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Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerindeki bir fabrikada müteahhit firma çalışanlarının çalışma yaptığı sırada Mehmet Çiğ (25) ile 21 yaşındaki İsmail Bozkurt vincin devrilmesi üzerine ağır yaralandı. Diğer çalışanların imdadına koştuğu yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

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İşçilerden İsmail Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Çiğ'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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