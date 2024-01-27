İşçiye bunu yapan patron yandı. Mahkeme son noktayı koydu

Kaynak: Gerçek Gündem
İşçiye bunu yapan patron yandı. Mahkeme son noktayı koydu
Patron tarafından sürekli aşağılanan ve başka işler yaptırılan işçi hakkında mahkeme mobbinge maruz kaldığına karar verdi.

Bir işçi çalıştığı işyerinde işveren tarafından sürekli aşağılandığını iddia etti. Mobbinge maruz kaldığını söyleyerek istifa etti.

İşçi hemen İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu ve davacı oldu. Ham maddi hem manevi tazminat davası açan işçi ve patron hakkında mahkemeden flaş karar geldi. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Davacı işçi, kararı istinaf etti. Devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi.

df.jpg

Kararda şu ifadelere yer verildi:

Dosya kapsamındaki tanık anlatımları, mail içerikleri ile davacının gördüğü psikolojik tedaviye dair rapor ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirilip olayların kronolojik sıralaması incelenmiştir.

Davacının davalı işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin davacıya yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve temadi eden bu davranışlar nedeniyle davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle davacının uğradığı kişilik hakkı ihlalinin ağırlığı da gözetilerek davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetli görülmemiş, Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir.

iiiiiiiiii.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan’ı ve hükümeti eleştiren belediye işçileri tazminatsız işten atılmışlardı. AYM ‘hak ihlali’ kararı verdi
Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Milyonlarca işçiyi sevindirecek haber. Emsal fazla mesai kararı
Yargıtay'dan flaş taşeron işçi kararı
Yargıtay'dan flaş taşeron işçi kararı
Son Haberler
Odanıza girerken anahtarlarınızı mı unutuyorsunuz? Arkadaşınızla konuşurken sözlerinizi mi unutuyorsunuz? Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Odanıza girerken anahtarlarınızı mı unutuyorsunuz? Arkadaşınızla konuşurken sözlerinizi mi unutuyorsunuz? Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Şehrin incisiydi kaderine terk edildi Yerel Haberler
Şehrin incisiydi kaderine terk edildi
Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü Yerel Haberler
Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü
Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı Yaşam
Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı
Doncic tarihe geçti. Attığı sayıyı görenler gözlerine inanamadı Spor
Doncic tarihe geçti. Attığı sayıyı görenler gözlerine inanamadı
Fernando Santos'tan radikal karar. Beşiktaş'ta ilk 11 sil baştan değişiyor Spor
Fernando Santos'tan radikal karar. Beşiktaş'ta ilk 11 sil baştan değişiyor