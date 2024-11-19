İşçiyi almadığı tedbir öldürdü

Kaynak: İHA
İşçiyi almadığı tedbir öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, inşaat ustası gerekli güvenlik önlemlerini almadan çalıştığı sırada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümit Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan ve şantiye şefinin gerekli güvenlik önlemlerini alması yönündeki uyarılarına rağmen önem almayan Mehmet Aldaş (58), çalıştığı inşaatın 2'nci katından asansör boşluğuna düştü.

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İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aldaş, vücudunun çeşitli yerlerindeki kırıklar ve iç kanama ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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