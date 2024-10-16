İşe alımlar yapay zekaya emanet. Torpil işlemiyor

Son yıllarda, yapay zeka teknolojileri iş dünyasında önemli bir rol oynamaya başladı. Özellikle insan kaynakları alanında sağladığı yenilikler, işe alım süreçlerinde devrim niteliğinde değişimlere yol açıyor.

Geleneksel işe alım yöntemleri, sınırlı insan kaynağı ile yönetildiğinde zaman alıcı ve zahmetli hale gelebiliyor.

Yapay zeka, bu süreçleri hızlandırarak, iş başvurularını analiz etmede kritik bir rol üstleniyor. Özellikle fazla sayıda adayın bulunduğu büyük çaplı işe alımlarda, yapay zeka destekli otomasyon sistemleri, adayları daha hızlı ve verimli bir şekilde belirleyebiliyor.

TORPİL İŞLEMİYOR

Yapay zekanın en önemli özelliklerinden biri, "torpil" olarak bilinen kayırmacılığı engellemesidir. İnsan faktörü, bazen önyargılara yol açabilirken, yapay zeka algoritmaları, adayları nesnel bir biçimde değerlendirme yeteneğine sahiptir. İşe alınacak kişinin birilerinin tanıdığı olması, yapay zeka için hiçbir kriter teşkil etmez.

Optimal HR kurucusu Pınar Taban Sevgen, yapay zeka ve gelişen teknolojilerin insan kaynakları yönetiminde büyük bir dönüşüm sağladığını belirtiyor. Sevgen, özellikle işe alım, performans yönetimi, eğitim ve gelişim programları gibi alanlarda yapay zekanın daha fazla fayda sağladığını vurguluyor.

Sevgen, yapay zekanın sağladığı tarafsızlığın önemine dikkat çekiyor. İnsan faktörünün önyargılara neden olabileceği durumlarda, yapay zeka belirli algoritmalar kullanarak nesnel bir değerlendirme süreci sunuyor. Bu durum, cinsiyet, yaş veya etnik köken gibi faktörlerin karar verme sürecine etkisini azaltıyor.

Uzmanlara göre, yapay zeka ile desteklenen işe alım süreçlerinin gelecekte daha da yaygınlaşması bekleniyor. Yapay zeka, sadece süreçleri hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha adil ve şeffaf bir işe alım ortamı yaratıyor. Bu dönüşüm, insan kaynakları alanında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.