İşe başladı kırılmadık yeri kalmadı! Gelinlik dükkânında akıl almaz olay

İzmir'in Konak ilçesinde bir gelinlik firmasında çalışan kadın, korkuluğu olmayan bir merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın o anları anlatırken, iş yerinin kendisine kazadan yarım saat sonra sigorta yaptığını, patronunun iş kazası geçmesin diye hastane polisine yalan söylediğini, kazadan hemen sonra da kendisine sigorta, iş yerine korkuluk yapıldığını söyleyerek şikayetçi olacağını söyledi.

İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki Hacer Yaman, geçtiğimiz Şubat ayında Konak ilçesinde bulunan bir gelinlikçi mağazasında iş başı yaptı. İşe başlamasının ardından geçen 2 gün sonra iddiaya göre ustabaşının kendisini çağırması sonrası alt kata indi. Alt katta bulunan merdiven boşluğunu fark etmeyen Yaman, buradan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunda bir çok yeri kırılan ve ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Burada entübe edilen Yaman, yaklaşık 15 gün süren yaşam mücadelesini kazandı ve taburcu olarak evine gönderildi.

KORKUNÇ AN KAMERADA

Öte yandan meydana gelen düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kadının boşluğu fark etmediği ve bir anda yaklaşık 3 metreden düştüğü, yanındaki kişinin de korkuyla aşağı inerek yardım ettiği anlar yer aldı.

İŞ YERİNE DAVA AÇACAK

Hacer Yaman, tedavi sürecinde iş yerinin hastane masraflarını karşılayacağı sözünü tutmadığını, sigorta girişi yaptıklarını bildiğini ancak kazadan hemen sonra yaptıklarını, iş kazası raporu tutulmasın diye iş görüşmesi esnasında olduğunu söylediğini, korkulukların da kazadan hemen sonra yapıldığını söyleyerek iş yeri hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

O ANLARI ANLATTI

Yoğun bakımdan çıktığında yaşadıklarına çok şaşırdığını söyleyen Hacer Yaman, "2 gün önce iş başı yaptığım gelinlikçi firmasında çalışırken ustabaşı beni aşağı katta bulunan showrooma çağırdı. Orada aşağıda bana işi gösterirken ben merdiven boşluğunu görmedim, beni de kimse uyarmadı. O esnada aşağı düşmüşüm ve ben sadece düştüğümü hatırlıyorum. Sırtımda omurgalarım kırıldı; 12 platin takıldı, ameliyat oldum ve 32 dikişim var ve kaburgalarım da kırık. Özel hastanenin yoğun bakımında 5 gün entübede kaldım, sonra devlet hastanesinde yoğun bakıma almışlar. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra da 2 gün sonra taburcu oldum. Hastanede gözlerimi açtığımda oradaki hemşireler bana durumu izah etti. 5 gündür entübede olduğumu, uyuduğumu duyunca çok şaşırdım o an" dedi.

DÜŞTÜKTEN SONRA SİGORTASINI YAPMIŞLAR

Öte yandan Hacer Yaman, "Çalıştığım yerdeki patronum ne aradı, ne de sordu. Sözde benim iyileşme süresi boyunca maaşımı verecekti. Maaşımı da vermedi, arayıp sormadı da. Olay kamu davasına döndü biz de kendimiz suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü orada güvenlik önlemleri yok. Önlem alınmadığı gibi beni uyarmadılar da. Benim çalıştığım alan da orası değildi. Üstelik benim düşme olayından hemen sonra sigorta girişimi yapmışlar. Ben orada 2 günlük çalışanım. Hastane polisine iş kazası geçmesin diye de, benim oraya iş görüşmesine gittiğimi söylemişler. Ben iş yerinden şikayetçiyim" diye konuştu.