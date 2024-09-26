İşe giden işçiler işsiz kaldı. 10 yıllık firma iflas mı etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İşe giden işçiler işsiz kaldı. 10 yıllık firma iflas mı etti

Yozgat'ta bir tekstil firmasında çalışan 250 işçi, mesai yapmak için gittiklerinde çalıştıkları fabrikanın kapalı olduğunu ve işsiz kaldıklarını öğrendi. İnsan kaynaklarından bir yetkili firmanın faaliyetinin durduğunu ve patronlara ulaşılamadığını söyledi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul İkitelli merkezli Ritimteks firması, açıklanmayan bir nedenle bin anda faaliyetlerini durdurdu. Fabrikada çalışan 250 işçi iş başı yapmak için fabrikaya gittiklerinde içeriye giremedi. Açıklama almak için yetkili bulamayan işçiler, fabrikanın İstanbul'da bulunan genel merkezini aradıklarında da hiçbir sorumluya ulaşamadı.

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İşçilerin iddiasına göre firmanın insan kaynakları biriminden kendilerine ulaşan bir kişi, firmanın faaliyetinin durduğunu ve patronlara ulaşılamadığını söyledi. İş başı yapmak için gittikleri fabrikada işsiz kaldıklarını öğrenin işçiler, yaşadıkları olayın şokunu atlatır atlatmaz, fabrika önünde toplanıp bir yetkili gelmesini istedi. Jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, gelen yetkili olmadı.

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Mağdur olduklarını belirten fabrika çalışanları, “Bu Yozgat'ın çilesi mi? Sürekli benzer firmalar gelip aynı şekilde bir gecede kaçıp gidiyor. Biz çalışanlar hep mağdur ediliyoruz. Bize kim sahip çıkacak, haklarımızı almamız noktasında kim yardımcı olacak. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var, borcu olan var, hastası olan var. Mağdur edildik, yardım istiyoruz” dediler.

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