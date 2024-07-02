İşe koşarak mı gidelim? Öyle zamma böyle tepki

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İşe koşarak mı gidelim? Öyle zamma böyle tepki

LPG’ye tek kalemde yapılan 1 lira 76 kuruşluk zam sonrasında vatandaşlar isyan etti. Bir vatandaş tepkisini dile getirirken “İş yerine koşarak mı gideceğiz?” dedi.

Ekonomik bozulmanın düzelmediği ülkemizde, zamanında uygulanan yanlış ekonomi politikalarının faturası vatandaşlara kesilmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan son zam ise LPG’ye oldu. LPG’ye dün tek seferde 1 lira 76 kuruşluk bir zam yapıldı. Zam daha yürürlüğe girmeden vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kuyruğa girdi.

Sosyal medyadan da tepkilerini dile getiren vatandaşlar hükümete tepki gösterdi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yapılan son zam hakkında konuşan vatandaşlar zam kararı sonrasında "Yapacak başka bir şeyimiz yok. Elektriğe geldikten sonra yüzde 38 zam, bütün her şeye kendi oranında gelir. 100 kilometre gitmeyiz de 50 kilometre gideriz ne yapalım? Yapacak bir şey yok" dedi.

“İŞE KOŞARAK MI GİDECEĞİZ?”

Bir vatandaş ise zam kararı sonrasında tepkisini şu sözler ile dile getirdi:

“Ne bu kadar zam? Mazota zam, gaza zam. Her gün zam, bugün zam, yarın zam ne yapacağız? Kontağı bırakıp arabaları devlete teslim edeceğiz. İş yerine koşarak mı gideceğiz”

ekran-goruntusu-2024-07-02-104109.png

ekran-goruntusu-2024-07-02-104116.png

İlgili Haberler
En ucuz sigaraya gelecek zam cebi yakacak! Tiryakilere günün en kötü haberi
Yarın akaryakıtta kıyamet kopacak. LPG'ye okkalı zam geldi
Son Haberler
Muğla'da orman yangını Yerel Haberler
Muğla'da orman yangını
Hakan Çalhanoğlu Mike Tyson'a söz verdi Spor
Hakan Çalhanoğlu Mike Tyson'a söz verdi
130 polisle zehir baskını Gündem
130 polisle zehir baskını
MİT'ten Suriye'de yaşananla ilgili açıklama Gündem
MİT'ten Suriye'de yaşananla ilgili açıklama
Ziraat Bankkart Eray'ı bıraktı Spor
Ziraat Bankkart Eray'ı bıraktı
Kerem Aktürkoğlu yerle bir oldu Spor
Kerem Aktürkoğlu yerle bir oldu
Muğla'da feci kaza. Yaralılar var Yerel Haberler
Muğla'da feci kaza. Yaralılar var