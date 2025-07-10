İşgalin bedeli ağır oldu! Yıkımda kan aktı

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1828. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle marketin manav bölümüne yıkım kararı verildi. Yıkım sırasında zabıta ve iş yeri sahipleri arasında arbede çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yaşanan olaya müdahale etti. Yıkıma engel olmaya çalışan iş yeri sahipleri, yıkım ekibine zorluk çıkardı. Polis ekiplerince alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde yıkım gerçekleşti.

ZABITA İLE İŞ YERİ SAHİPLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

7 Temmuz'da saat 09.30 sıralarında aynı markette denetim yapan zabıta ekipleri ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olay, çevredekilerin müdahalesiyle herhangi bir yaralanma yaşanmadan son buldu. Olay sonrası, polis merkezine giden 6 zabıta personeli, saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Yaşanan kavga anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ZABITALAR KONUYU KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ'

Mal sahibi avukatı Mikail Topuz, "3-4 gün önce burada zabıtalarla kiracılar arasında biraz problem yaşanmış. Oradaki zabıta arkadaşlar kiracılara sıkıntı çıkarmış. Zabıtalar anladığım kadarıyla gayriresmi taleplerde bulunmuşlar, bu arkadaşlar da bu talepleri karşılamayınca aralarında önce sözlü münakaşa devamında da fiziksel bir kavga yaşanmış. Bu konu zaten adliyeye intikal etti. Devamında zabıtadaki arkadaşlar bu konuyu kişiselleştirmişler, buraya 1 saat önce geldim arkadaşlardan burayla ilgili resmi yazıları istedim.

Bana gösterdikleri sadece kabahatler kanununa göre üç gün önce tebliğ edilen bir yazı var, o tebliğin içeriğinde bir yıkım yok, üç gün içerisinde buradaki aykırılığın giderilmediği taktirde yaşanılacak hukuki süreçle alakalı bir bilgi yok, bir ihtar yok, bir bildirim yok. Bugün de arkadaşlar sabah gelmişler burayı yıkmak istiyorlar, biz de buradaki arkadaşlara durumu izah etmeye çalıştık. Bakın burası bir kapalı alandır, imar kanunu madde 32'ye göre ancak belediye encümen kararıyla siz yıkım kararı alabilirsiniz. Kendinizin almış olduğu bir kararla burayı yıkamazsınız diye izah ettik ama buradaki arkadaşlar durumu anlamak istemediler.

Yan taraflara bakın yıkılmadan önceki hali hepsinin nizami olarak sınırı aynı ama buradaki arkadaşlar sadece burayı yıkıyorlar, niye burayı yıkıyorsunuz da diğer tarafı yıkmıyorsunuz diye sorunca sen 2-3 gün önce burada yaşanan olayı biliyor musun diyor. Biz hukuk devletinde yaşıyoruz, muz Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz" dedi.