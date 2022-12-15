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İshal en hızlı nasıl geçer? İlaçtan daha etkili formül

Muzun üstüne Türk kahvesi döküp yemekle ishal en hızlı olarak geçiyor. Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:42
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İshal en hızlı nasıl geçer? İlaçtan daha etkili formül: Muzun üstüne Türk kahvesi döküp yiyin

İshal en hızlı nasıl geçer? İlaçtan daha etkili formül
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; İshal insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İshale ne iyi gelir sorusu binlerce insan tarafından her gün araştırıldığı biliniyor.

İshali durdurmak için ilaç kadar yediklerimiz ve içtiklerimiz de önem taşıdığı ifade edildi.

Akla ilk olarak pirinç lapası, haşlanmış patates, kola gibi seçenekler gelse de ishali en hızlı durduran başka bir yöntemin olduğu vurgulandı.

İŞTE İSHALİ ANINDA GEÇİREN MUZLU TÜRK KAHVESİ KÜRÜ…

İshal günlerinin yol arkadaşı, kurtarıcı dostu muz; ishalden dolayı kaybedilen potasyumu dengelediği vurgulandı.

Potasyum bakımından zengin olan muzun ishale iyi geldiği vurgulandı.

Çiğ kahve, ishali durdurmaya yardımcı olur ve sindirim sistemini düzenler.

1 adet muzun üzerine Türk kahvesi döküp yemek, ishali durdurmanın iyi yollarından birisidir.

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ufuk hakan
15.12.2022 17:09
1 bardak çayınıza 1 karanfil atın saatler içinde düzenler, kesin çözüm.  
 
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