İshali bıçak gibi kesen mucize ot ortaya çıktı

İshali kesici etki yapan köpekgülü otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İshali bıçak gibi kesen mucize ot ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Köpekgülü otu; Diyare durumunda ishali kesici etki yapar.

İSHAL (DİYARE) NEDİR?

İshal (diyare), virüs ya da kontamine olmuş yiyeceklerinin bağırsak hareketlerini bozması ile dışkılamanın normalden daha sık (24 saatte 3 ve daha fazla) ve cıvık olması durumudur.

İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

2,5 tatlı kaşığı dolusu bu otu, ortalarından kesilip bir bardak suya konularak, su kaynama noktasına kadar ısıtılır.

Sonra ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür.

İlgili Haberler
Köpekgülü otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı Magazin
Can Yaman’dan açıklama geldi. Hayranının telefonunu fırlatmıştı
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal Ekonomi
Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber! Tüm ödemeler iptal
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme Ekonomi
Petrol ve altında eyvah dedirten gelişme
Yapay zeka Yeşilçam’ın yıldızlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Videonun sonunda herkesin gözleri doldu Gündem
Yapay zeka Yeşilçam’ın yıldızlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Videonun sonunda herkesin gözleri doldu
İşte basura birebir iyi gelen dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
İşte basura birebir iyi gelen dikkat çeken ot
Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan mucize ot ortaya çıktı
Müstakil evde yangın Gündem
Müstakil evde yangın