İshali bitiren bitki ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan ishali bitiren itüzümü bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
İshali bitiren bitki ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishali bitiren itüzümü bitkisi dikkat çekti.

İTÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur. Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır. Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.

İTÜZÜMÜ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İshali keser.

- Kuvvet verir.

-Ateşi düşürür.

-İdrar yollarındaki taşların düşmesine yardım eder.

-Prostat büyümesinden kaynaklanan şikayetleri giderir.

-İdrar yollarını temizler.

-İdrar söktürür.

-Romatizma ve mafsal ağrılarını keser.

-Mesane spazmlarını geçirir.

İTÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze usaresinden günde 30 gr. içilir. Ya da 10 gr. bitki 1 litre suda kaynatılarak günde 2 - 3 kahve fincanı içilir.

Fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içerir. Kusma, ishal, halsizlik belirtileri gösterir.

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