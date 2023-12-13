İshali kesiyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishali kesen şifa deposu çobaniğnesi otu dikkatlerden kaçmadı.

ÇOBANİĞNESİ OTU NEDİR?

Sardunyagillerden, yaprakları güzel kokulu, çiçekleri türlü renklerde bir süs bitkisidir.

Kumlu topraklarda yetişir. Yeşil kısımları tüylü ve oyalıdır. Çoğunun çiçekleri beyaz veya pembedir.

Losyon yapımında kullanılır.

ÇOBANİĞNESİ OTUNUN FAYDALARI

-Cildi güzelleştirir.

-İshali keser.

-Boğaz ağrılarını giderir.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.

-Nikriste de faydalıdır.

-Vücut direncinin artmasını sağlar.

-Itır kokusunun meditatif bir etkisi de vardır. Yani hem rahatlamanızı hem dinlenmenizi bir yandan da dinginliğe odaklanmanızı kolaylaştırır. Bu yüzden meditasyon ve yoga gibi rahatlatıcı ritüellerde faydalanılan bir bitkidir.

-Halsizliğe iyi gelerek kişiye enerji verir. Günlük yorgunluğunuzu alması için akşam bir fincan ıtır çayı size iyi gelecektir. Itır yağı ile masaj yapılması da rahatlatıcı bir etki yaratır.

ÇOBANİĞNESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otun yapraklarından 2-5 gram alın ve üzerlerine 4 bardak sıcak su ekleyin. 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Bu çayı günde 2-3 defa için.

Bu otun çiçekleriyle de banyo yapabilirsiniz. Bu banyo, egzama, yara, fistül, ülser ve uçuk gibi cilt problemlerine iyi gelir. Cildinizin sorunlu kısımlarını günde bir kez 20 dakika boyunca otun çiçeğinin suyuyla yıkayın.

Bu otun çiçeğinin suyunu hazırlamak için, bir avuç dolusu çiçeği bir litre suya atın ve kaynatın. Beş dakika dinlendirip süzün. Sonra küvetinize ilave edin.

Dikkat: Hamileyseniz, ilk 3 ay bu bitkiyi kullanmayın.