İsias Otel'ine ilişkin davada karar

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Oteli'nin yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlileri hakkındaki davada yargılanan dönemin belediye başkan yardımcısı sanık Osman Bulut, "Herhangi bir kusurum yoktur" dedi.

İmar Müdürü sanık Yusuf Gül, "Belediye yetkililerinin denetleme yetkisi yoktur. Binanın yapımından müteahhit sorumludur" şeklinde konuştu. Ruhsat Büro Şefi sanık Bilal Balcı da inşaatın yapımından fenni mesullerin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıkların olası kast suçundan yargılanmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına, tutuklanma taleplerinin reddine ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 6 Kasım'a bıraktı.

Duruşmanın ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve depremde yakınlarını kaybeden aileler, Adıyaman Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Hasan Esendağlı, yaptığı açıklamada, mahkemenin sadece prosedürel işlemleri gerçekleştirdiğini ve bilirkişi raporunun akıbetinin sorulması için ilgili kuruma yazı yazılmasına karar verdiğini belirtti. Esendağlı, "6 Kasım tarihine kadar bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle davanın sonuçlanma aşamasına geçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM GÜCÜMÜZLE BURADA OLACAĞIZ"

Otelde kızı Selin'i kaybeden ve aynı zamanda Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı olan Ruşen Yücesoylu Karakaya, şöyle konuştu:

"Her gün öldüğümüz bu topraklarda masum çocukları öldüren, masum insanları öldüren bu katillerin yeri cezaevidir. Ailelerin tek tek isteklerine rağmen tutukluluk yine verilmemiştir. Bir sonraki duruşma tarihini 6 Kasım'a veren mahkeme heyetine tekrar sesleniyoruz. O bilirkişi raporu geldiğinde o cesareti gösterip bu sanıkları tutuklayabilecekler mi? Cezaevine gönderebilecekler mi? Adalet sisteminden beklentimiz bilirkişi raporu gelmeden bu sanıkların tutuklanmasıdır.

Bugünkü senaryoda fenni mesullere suç atıldı. Bu davaların birleşmesi gerekiyordu. Otel sahiplerinin, fenni mesullerin ve kamu görevlilerinin aynı salonda yargılanması gerekiyordu. Aileler olarak buradayız. Siz gün yüzü görmeyene kadar adalet mücadelemiz devam edecek. Bilirkişi raporundan sonra tutuklanacaksınız, tutuklanmalısınız. Ömür boyu olası kastla ceza almalısınız. 6 Kasım'da gerçek adaletin yerini bulması umuduyla biz yine tüm gücümüzle burada olacağız."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otele yapı ruhsatı verildiği tarihte Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi'nde görevli ve yapı ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.