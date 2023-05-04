IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti

IŞİD bağlantılı teröristler Demokratik Kongo'da 6 kişiyi öldürdü.

IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti

Editör: Osmancan Erok

Yerel yetkililer yaptığı açıklamada, IŞİD'e bağlı isyancıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye düzenlediği saldırıda en az altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Altın madeni ile meşhur olan Ituri eyaletine bağlı bir köye yapıldığı bildirilen saldırıda, IŞİD militanlarının köyden çekildikten sonra 6 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Nisan ayında Ituri'de 150'den fazla kişi öldürüldü. Aralık ve Mart ayları arasında ise yaklaşık 500 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'de Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası ECB'de
‘Yok artık’ dedirten görüntüler. Asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar Güncel
‘Yok artık’ dedirten görüntüler. Asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar
Otobüs şoförünün refleksi hayat kurtardı Güncel
Otobüs şoförünün refleksi hayat kurtardı
Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor Sağlık
Korona bitmişken bir de bu çıktı. Nadir görülen salgın hızla yayılıyor
Diyanet çocuk evliliğinde sorun görmedi Siyaset
Diyanet çocuk evliliğinde sorun görmedi
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı Güncel
Yeşil Sol Parti milletvekili adayı tutuklandı