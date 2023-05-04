IŞİD, Demokratik Kongo'da 6 sivili katletti

Editör: Osmancan Erok

Yerel yetkililer yaptığı açıklamada, IŞİD'e bağlı isyancıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye düzenlediği saldırıda en az altı kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Altın madeni ile meşhur olan Ituri eyaletine bağlı bir köye yapıldığı bildirilen saldırıda, IŞİD militanlarının köyden çekildikten sonra 6 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.