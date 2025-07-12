IŞİD hükümlüsü İstanbul'da sırra kadem bastı

Kaynak: Haber Merkezi
IŞİD hükümlüsü İstanbul'da sırra kadem bastı

Avusturya'dan sınır dışı edilen IŞİD hükümlüsünden son kez İstanbul Havalimanı’nda haber alındı.

Suriye uyruklu 32 yaşındaki bir erkek, Avusturya'dan sınır dışı edildikten sonra ortadan kayboldu. Son temas, İstanbul Havalimanı’ndaki aktarma sırasında gerçekleşti. Deserteurs- und Flüchtlingsberatung adlı kuruluşun temsilcisi Sebastian Frik, “İstanbul’dan Suriye’ye uçuşun ardından hiçbir iz yok” dedi. Suriyelinin kız kardeşi de memleketinden herhangi bir haber alamadı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, ORF’nin sorusunu yanıtlayarak şahsın Suriye makamlarına teslim edildiğini doğruladı. Ancak “zorunlu sınır dışı işlemleri” hakkındaki detayların açıklanmayacağını bildirdi.

Suriyeli adam, 2018 yılında Salzburg Mahkemesi tarafından IŞİD üyeliği nedeniyle yedi yıl hapse mahkûm edilmişti. Temmuz başında cezasını tamamlayarak ülkeden çıkarıldı. Bu, Avusturya’nın Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk sınır dışı işlemi olarak kayda geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sınır dışı kararına onay vermişti.

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi talep ederek, kayıp mahkûmun kötü muameleye uğramadığının garanti altına alınmasını istiyor.

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