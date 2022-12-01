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IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Anadolu Ajansı, IŞİD'in sözde liderinin öldürüldüğü operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. Dün, farklı kaynaklar IŞİD'in sözde liderinin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 21:35
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IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyona ait görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi

IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı
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Anadolu Ajansı, Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Dera ilinde düzenlediği ve terör örgütü IŞİD'in sözde lideri Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyona ait görüntülere ulaştı.

Görüntülerde, IŞİD liderinin bulunduğu iddia edilen eve düzenlenen baskındaki çatışma anları yer alıyor. Muhaliflerin evi kuşattığı ve ağır silahlar kullandığı çatışma görüntülerinde, evin bir bölümünün yandığı fark ediliyor.

Operasyonu düzenleyen muhalifler, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Dera'da bir grup IŞİD'liyi etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Ancak grup, öldürülen IŞİD'lilerin bir bölümünün kimliğini tespit edememişti.

AA'nın ulaştığı muhalif grup, 14-15 Ekim tarihlerinde Dera'da 3 ayrı noktada operasyon düzenlediklerini ve çatışmalarda 30 kadar IŞİD mensubunu etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

ABD DUYURDU

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da dün yaptığı açıklamada ekim ayının ortasında Dera ilinde IŞİD elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü bildirmişti.

IŞİD DE ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

IŞİD, sözde liderleri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, IŞİD'in sözde Sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, Telegram kanalından yayınladığı sesli mesajda, sözde liderleri Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Kureyşi'nin nasıl veya ne zaman öldürüldüğüne dair herhangi bir ayrıntı yer almadı.

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