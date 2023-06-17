IŞİD okula saldırdı 25 ölü

Uganda’nın batısındaki bir okula terör örgütü IŞİD bağlantılı Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda çoğunluğu öğrenci 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

IŞİD okula saldırdı 25 ölü

İHA'nın haberine göre, terör örgütü IŞİD bağlantılı Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF), Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın Mpondwe kasabasındaki Lhubirira ortaokuluna saldırı gerçekleştirdi.

Polis Sözcüsü Fred Enanga yaptığı açıklamada, “Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından terör saldırısı düzenlendi. Bir yatakhane yakıldı ve yiyecekler yağmalandı. Okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesine götürüldü. Ayrıca hastanesinde durumu kritik olan 8 kişi var” ifadelerini kullandı.

Polis Enanga, askerlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'na doğru kaçan saldırganların peşinde olduğunu aktardı. ADF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, ADF güçleri Nisan ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki bir köye saldırarak en az 20 kişiyi öldürmüştü. Uganda, daha önce ADF’ye karşı mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker göndermişti.

İlk olarak Uganda'da ortaya çıkan ADF, 1990'larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kendisine yer edindi. Örgüt, 2019’da terör örgütü IŞİD’e bağlılık sözü vermişti.

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