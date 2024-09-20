IŞİD'a yönelik 'GÜRZ-15' operasyonları

Kaynak: AA
IŞİD'a yönelik 'GÜRZ-15' operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 gündür 23 ilde devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında IŞID terör örgütüne yönelik 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da IŞID terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "23 ilde IŞID terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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