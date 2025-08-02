IŞİD'e 14 ilde dev operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı...

Düzenleme: Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü IŞİD'e yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü IŞİD'e yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bazı şüphelilerin, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu tespitler doğrultusunda, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.

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