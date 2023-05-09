IŞİD'e ağır darbe

Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 81 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

IŞİD'e ağır darbe

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) iş birliğiyle terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 123 adreste çalışma başlatıldı.

Diyarbakır merkezli 23 ilde 92 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 81 şüpheli yakalandı.

8 Mayıs 2023 tarihinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 81 şüpheliden 68’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 13’ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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