İŞİD'in Ankara yapılanmasına darbe! 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yeni açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında; İŞİD silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili Başsavcılık soruşturma başlatmıştı.1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirilmişti. Savcılık bu kapsamda Ankara'da yapılanan terör örgütü üyeleri için yakalama kararları çıkartıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞİD silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.