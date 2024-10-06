IŞİD'in bombacısı İstanbul'da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
IŞİD'in bombacısı İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü IŞİD içerisinde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Terör örgütü IŞİD içerisinde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Çatışma bölgelerinde terör örgütü IŞİD içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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