IŞİD'in doktoru Samsun'da yakalandı

Terör örgütü IŞİD içinde 'doktor' olarak görev yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KAYNAK: İHA
IŞİD'in doktoru Samsun'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde bulunduğu dönemde terör örgütü IŞİD içinde 'askeri doktor' olduğu şeklinde bilgiler elde edinilen Irak uyruklu T.M.K.K.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

TEM polisi tarafından yapılan araştırmalarda, hakkında verilen şüpheli ifadesi ile fotoğraftan teşhiste birlikte söz konuşu şahsın gerçek ismini gizleyerek farklı ad ile kaydını yaptırdığı, Irak'ta IŞİD içerisinde doktor olarak faaliyet gösterdiği, Samsun'da da Irak ve Suriye uyruklu hastalara muayeneye gittiği bilgileri elde edildi.

TEM polisi tarafından gerçek adı S.S.H.H. olan IŞİD’in doktorunun yakalanması için İlkadım ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 çocuk babası S.S.H.H., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kendisinin doktor değil, eczacı olduğunu ileri süren IŞİD şüphelisi, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S.H.H., çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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