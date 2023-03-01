IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist, MİT ve Emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı.
İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD’in kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı.
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Emniyet'teki işlemleri tamamlanan IŞİD'lı terörist adliyeye sevk edildi.