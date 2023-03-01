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IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist, MİT ve Emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Galeri Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:21
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IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD’in kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı.

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Emniyet'teki işlemleri tamamlanan IŞİD'lı terörist adliyeye sevk edildi.

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IŞİD'in kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

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