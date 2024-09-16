IŞİD'li kadınlar Türkiye'ye kaçırılıyor. HTŞ komutanı anlattı

El Hol kampı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen ve IŞİD'in çöküşünün ardından ele geçirilen binlerce IŞİD militanının ailelerinin barındığı bir yer olarak biliniyor.

Kampta kalan kadınlar genel olarak çocuklarıyla beraber, eşlerinin cezaevlerinde olduğunu düşünerek zor koşullarda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Fakat kamptaki koşullar, kaçırma vakalarına ve güvenlik risklerine karşı korumasız durumda olan kadınlar için büyük bir tehlike olarak görülüyor.

IŞİD KAMPINDAN TÜRKİYE’YE KADIN TİCARETİ

HTŞ (Heyet Tahrir el Şam) gibi silahlı gruplar, kamptaki IŞİD'li kadınları Türkiye'ye getirmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Örnek verecek olursak, HTŞ'nin Özbek komutanı Ayyub Hawk, sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtiği erkeklerden yüksek miktarda para isteyerek kadınları kamptan çıkardıklarını öne sürüyor. Kadınlar genellikle Türkiye'nin İdlib bölgesi üzerinden sınır dışı ediliyor ve buradan da Türkiye'ye sokuluyor. Bu süreç içerisinde evlilikler, telefon üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler ve belirli ritüellerle yapılıyor. Kaçış sinyalleri olarak sosyal medya üzerinden semboller kullanılıyor.

KAMPTAKİ ÇOĞU KADININ EŞİNDEN YILLARDIR HABER YOK

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, kampta yaşayan neredeyse her kadının sosyal medya hesabı bulunuyor. Kadınlar, kamptaki yaşam koşullarını, çocukları ile kendilerinin ihtiyaç duydukları öz bakım gereksinimlerini, temel ihtiyaçlarını ve ekonomik destek taleplerini takipçileri ile paylaşıyor. Bir çoğunun eşinin öldüğünü, bir kısmının eşinin ise bölgedeki cezaevlerinde olduğu tahmin ediliyor. Pek çoğunun eşinden ise yıllardır haber alınamıyor.

“IŞİD KAMPINDAN TÜRKİYE’YE KADIN KAÇIRMANIN BEDELİ 45 BİN EURO”

Sosyal medya üzerinden iletişime geçilen HTŞ’nin Özbek komutanı 'Ayyub Hawk' ile gerçekleştirilen görüşmede, kaçırma işlemlerinin detayları ortaya çıktı. Hawk, kamptan kaçırılan kadınların Reyhanlı’ya kadar getirileceğini ve bu süreç için ilk aşamada 25 bin euro talep edildiğini ifade etti. Fakat, kaçakçılıkla ilgili 'beklenmedik masraflar' sebebiyle bu rakamın 45 bin euroya kadar çıkabileceğini vurguladı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Kamptaki kadınlar, sosyal medya üzerinden erkeklerle tanıştıktan sonra, evlilik sinyallerini profil fotoğraflarına yeleli aslan ya da güvercin gibi semboller ekleyerek veriyor. Erkekler, bu kadınlarla irtibata geçip kaçış planlarını organize ediyor. Kaçış operasyonları esnasında kadınların kamp dışındaki ihtiyaçları, nakit veya kripto para ile finanse ediliyor. Kadınların Avrupa’ya ulaştırılması süreci ise daha karmaşık ve yüksek maliyetli bir organizasyon gerektiriyor.

EVLİLİK TELEFONDA KONUŞARAK YAPILIYOR

Kampta bulunan kadın ile bir erkeğin evlenmesi ise ‘telefon üzerinden’ gerçekleştiriliyor. "Evlilik ritüeli" esnasında, kadın kamptaki çadırında bulunuyor. Akıllı telefonunun sesi dışarı aktarılıyor. Erkeğin güvendiği ya da bağlı bulunduğu grupta sözü geçen bir din adamı dualar okuyor. Bu sırada kadının sesinin duyulması 'mahrem' sayıldığından, kadının evlilik için arandığında telefonu açması, evlenme ritüelinin başlangıcı ve kabulü olarak görülüyor.