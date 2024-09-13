Işıkçıların hedefinde teğmenler var

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi, gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Tören sırasında teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenden ayrılmasının ardından "Tören bitmiştir, Cumhurbaşkanı birliği terk etmiştir" şeklindeki açıklamasından sonra bazı çevrelerde rahatsızlık yarattı.

4 Eylül'de sosyal medyada yayımlanan bir videoda, tüm teğmenlerin yemine eşlik ettiği görüldü.

Bu durum, bazı köşe yazarları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından teğmenlerin organize bir şekilde bu eylemi gerçekleştirdiği şeklinde yorumlandı.

Ayrıca, Hüseyin Hilmi Işık tarafından kurulan ve zamanında Harbiye’yi ele geçirmeyi hedefleyen Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesinde, Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve teğmenlere subaylık yeminini okutan Teğmen Ebru Eroğlu'nun hedef alındığı bir yazı yayımlandı.

Ahmet Şimşirgil'in kaleme aldığı yazıda, Ebru Teğmen’in yüz ifadesi üzerinden bir niyet okuması yapıldı. Şimşirgil, Ebru Teğmen’in yüz ifadesinin, Cumhurbaşkanının elinden ödül alma anındaki hazımsızlık ve kin duygularını yansıttığını iddia etti.