İşin içinde üvey oğlu da var! 400 bin lira için bakanlık koltuğundan oldu

Estonya’nın Adalet Bakanı Kalle Laanet, yolsuzluk iddialarının ardından istifa ettiğini duyurdu. Devlete ait parayı kullanarak üvey oğlunun şirketinden kiraladığı daire için 12 bin euro ödeme yapmakla suçlanan Laanet, iddiaları reddetti.

AİLESİNİ KORUMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞ

Reform Partisi üyesi olan Laanet, Tallinn’deki bir şirketten kiraladığı ev için yapılan harcamaların hükümetin sorunsuz çalışmasını ve yasal açıklığı tehlikeye attığını belirterek görevinden çekildiğini açıkladı.

Suçlamaları reddeden Laanet, ailesini kamuoyunun eleştirilerinden korumak amacıyla istifa ettiğini ifade etti. 2021’den bu yana yapılan kira ödemeleriyle ilgili yerel basında çıkan haberler, bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.