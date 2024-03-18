İşin içinde üvey oğlu da var! 400 bin lira için bakanlık koltuğundan oldu

Kaynak: Euronews
İşin içinde üvey oğlu da var! 400 bin lira için bakanlık koltuğundan oldu
Estonya Adalet Bakanı Kalle Laanet, yolsuzluk suçlamaları sonrası görevinden istifa etti. Üvey oğluna ait şirketten kiraladığını dairenin 12 bin euroluk(422 bin) masrafını devlete ödetmekle suçlanana Bakan Laanet iddiaları kabul etmedi. İktidardaki Reform Partisi’nin üyesi olan Estonya Adalet Bakanı Kalle Laanet, cumartesi günü yaptığı açıklamayla görevden ayrıldı.

Estonya’nın Adalet Bakanı Kalle Laanet, yolsuzluk iddialarının ardından istifa ettiğini duyurdu. Devlete ait parayı kullanarak üvey oğlunun şirketinden kiraladığı daire için 12 bin euro ödeme yapmakla suçlanan Laanet, iddiaları reddetti.

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AİLESİNİ KORUMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞ

Reform Partisi üyesi olan Laanet, Tallinn’deki bir şirketten kiraladığı ev için yapılan harcamaların hükümetin sorunsuz çalışmasını ve yasal açıklığı tehlikeye attığını belirterek görevinden çekildiğini açıkladı.
Suçlamaları reddeden Laanet, ailesini kamuoyunun eleştirilerinden korumak amacıyla istifa ettiğini ifade etti. 2021’den bu yana yapılan kira ödemeleriyle ilgili yerel basında çıkan haberler, bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

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