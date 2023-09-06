İşini yapan gazeteciye çirkin saldırı

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 Eylül Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Büyük Park içerisinde bıçaklı kavga meydana geldi. Çıkan tartışma neticesinde N.S.’yi (23) 3 yerinden bıçaklayan İ.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

MUHABİRİ DARP ETTİLER

Muhabir Mehmet Emin Sivrikaya dün akşam adliyeye sevk edilen İ.U.’yu haber amaçlı görüntülemeye başladı. O anları fark eden İ.U’nun babası Zekeriya U. Ve ağabeyi Doğukan.U Sivrikaya’nın çekim yapmamasını ve videoyu silmesini söyleyerek tehdit etmeye başladı. Sivrikaya geri adım atmayınca Çıkan tartışmada Zekeriya U. ve Doğukan U. gazeteci Sivrikaya’yı darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Mehmet Eren Sivrikaya, kendisini darbeden Doğukan U. ve Zekeriya U.’dan şikayetçi oldu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.