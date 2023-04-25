Isınma kazanı momba gibi patladı: 1 ağır yaralı

Bursa'da meydana gelen olayda, ısınma için kullanılan bir kazanın patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Isınma kazanı momba gibi patladı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde meydana gelen olayda ısınma için kullanılan kalorifer kazanı patladı; 1 işçi ağır yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Sülüklügöl Mahallesinde faaliyet gösteren kanatlı hayvan yetiştirme çiftliğinde meydana geldi. Tavukların ısınmasını sağlayan kalorifer kazanı arıza verdi. Çiftlikte çalışan işçi Bahri Ö.(56), arızalanan kazana yaklaşarak arızayı gidermek istedi. O sırada kazan büyük bir gürültüyle patladı.

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Patlamanın etkisiyle işçi yaklaşık 5 metre ileriye fırlayarak ağır yaralandı. Yaralanan işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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