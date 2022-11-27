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Isınmak için yakılan mangal zehirledi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ısınmak için evde mangal yakan iki kişi zehirlendi. Zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 21:31
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Isınmak için yakılan mangal zehirledi: 1 ölü, 1 yaralı

Isınmak için yakılan mangal zehirledi: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde Abdullah Görgülü ile İshak Kılınç havanın soğuk olmasından ve evde kimsenin bulunmamasından dolayı dışarıda mangal yaktı.

İki arkadaş daha sonra yaktıkları mangal ateşini ev içerisine getirerek burada ısınmak istedi. Her iki arkadaş bir süre sonra ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Her iki arkadaştan haber alamayarak endişeye kapılan İshak Kılınç’ın yakınları köyde bulunan yakınlarını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Eve gelenler Kılınç ile Görgülü’nün yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Abdullah Görgülü’nün hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı olan İshak Kılınç’a ise müdahalelerde bulundu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İshak Kılınç, önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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