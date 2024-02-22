Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir?
Isıramadığın eli öp başına koy atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Isıramadığın eli öp başına koy atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin diğerine karşı çıkamayacak veya ona zarar veremeyecek güçte olması durumunda ona saygı göstermekte ve onunla iyi geçinmekte fayda olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bu atasözü, güç dengelerini ve saygı göstermenin önemini vurgulamaktadır.

ISIRAMADIĞIN ELİ ÖP BAŞINA KOY ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu devirde ısıramadığın eli öpüp başına koyacaksın yoksa işlerin hep sarpa sarar."

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