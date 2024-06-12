Isırdığında öldüren yılan görüldü! 'Hastaneye yetişme şansınız neredeyse yok'

Bolu At Yaylası mevkisinde geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla motosiklet turuna çıkan doğasever Ufuk Ak, dünyanın en zehirli yılan türlerinden boynuzlu engerek yılanına rastladı.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ak, motorundan inerek nesli tehlike altında ve korunması gereken türlerden olan yılana yaklaştı. Ufuk Ak, o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alırken, yılanı detaylı inceledi. Bolu’da böyle bir hayvan türünün yaşadığını belgelemek adına görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ak’ın görüntüleri yoğun ilgi gördü.

"GEZERKEN ZEHİRLİ VE BOYNUZLU ENGEREK YILANA DENK GELDİK"

Bu yılan türünün Bolu’da yaşadığının çok bilinmediğini söyleyen Ufuk Ak, “Boş zamanlarımızda ormanlarda geziyoruz. Gördüğümüz farklı vahşi hayvanları güzel manzaraları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Motorlarımızla gezerken doğada zehirli ve boynuzlu engerek yılana denk geldik. Engerek yılanı olarak da geçiyor. Bolu'da yaşadığı çok bilinmiyor. Ben dikkat çekilmesi açısından bunu sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyada bayağı bir izlendi. Türkiye'de aslında 15 çeşit civarında engerek yılanı yaşıyor. Dünya genelinde 34 alt türü olarak da 300’den fazla engerek yılanı var. Daha önce de Bolu'da siyah renkli, maskeli, engerek yılanına denk gelmiştim. Bunu da fotoğrafladım” diye konuştu.

"ISIRIRSA ÖLME İHTİMALİNİZ ÇOK YÜKSEK"

Boynuzlu engerek yılanının ısırdığında ölüm riskinin yüksek olduğuna değinen Ak, “At Yaylası'nın kuzeyinde ormanlık arazide gezerken önümüze çıktı. Rahatsız etmeden biraz inceledik. Engerek yılanları nadiren insanla karşılaşıyor. Öldürme riski de oluyor. Fakat nadiren karşılaşıp, nadiren de ısırırsa ölme ihtimaliniz çok yüksek. Hastaneye yetişme ihtimaliniz neredeyse yok. 10 dakikayla bir saat içerisinde ölme ihtimalin var. Ben tedbirli yaklaştım. Ama tabii riski de göze aldım. Gayet keyifli, güzel bir karşılaşma oldu. Sadece uzaktan biraz dokundum ve aslında biraz da bunun tepkisini ölçmek için asıl amacım rahatsız etmek değil. Sadece bu türün Bolu’da olduğunu belgelendirmek, göstermek vatandaşlara. Çünkü Bolu'da turizm bir hayli var, hafta sonları özellikle piknik alanları bayağı yoğun. Dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta biz onların alanına gidiyoruz. Gördüğümüz yerde zarar vermemek gerekiyor. Yolumuzu değiştirip o alanı terk etmek gerekiyor” dedi.