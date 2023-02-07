Ortak açıklama yapıldı. İskandinav Olimpiyat Komitesinden Rus sporculara men çağrısı

İskandinav Olimpiyat Komiteleri, paralimpik komiteleri ve spor konfederasyonları, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların gelecek yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyatlardan men edilmesi çağrısına katıldı.

"KATILMALARINI İSTEMİYORUZ"

Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Danimarka'yı kapsayan İskandinav ülkeleri ile Faroe Adaları ve Grönland özerk bölgelerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşla ilgili durum değişmedi. Bu nedenle, uluslararası spor organizasyonlarına Rus ve Belaruslu sporcuların katılmaması noktasındaki konumumuzu koruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Şimdi onların (Rus ve Belaruslu sporcular) dönüşünü düşünmek için doğru zaman değil; bu bizim pozisyonumuz." denildi.

MEN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Üç Baltık ülkesi Estonya, Litvanya ve Letonya da geçen hafta yaptıkları açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların olimpiyatlardan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.

IOC, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için "yollar aranacağını" duyurmuştu.

Komitenin açıklamalarını kınayan Ukrayna Atletizm Federasyonu da "Rus ve Belaruslu sporcuların, özellikle 2024 Olimpiyat Oyunları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılması, Rus devletinin, savaşın devamı için verdiği acımasız mücadeleyi destekleyecek nitelikte bir durumdur." değerlendirmesi yapmıştı.