İskandinavya'yı aşırı soğuklar esir aldı. Rekor üstüne rekor kırıldı

Avrupa’nın özellikle kuzeyi keskin hava koşullarıyla mücadele ediyor. Aşırı soğuk ve kar fırtınaları ulaşımı aksatırken ve İskandinavya'da okullar kapandı.

Batı Avrupa'da ise kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur sele ve en az bir ölüme neden oldu.

Kuzey bölgesinde sıcaklıklar Çarşamba günü art arda ikinci gün de eksi 40 derecenin altına düştü. İsveç'in TT haber ajansının bildirdiğine göre, İsveç’te ise sıcaklık eksi 43,6 dereceye düştü. Bu, İsveç'te son 25 yılda kaydedilen en düşük Ocak sıcaklığı olarak ölçüldü.

Aşırı soğuk havalar, kar ve şiddetli rüzgarlar İskandinav bölgesi genelinde ulaşımı aksattı; birçok köprü kapandı ve bazı tren ve feribot seferleri askıya alındı. İskandinavya'da birçok okul kapatıldı.

Danimarka'nın büyük bölümünde polis, rüzgar ve kar ülkenin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına alırken sürücüleri gereksiz yolculuklardan kaçınmaya çağırdı.

Sibirya ve Kuzey Kutbu bölgesinden gelen soğuk hava dalgası Rusya'nın batısını da etkisi altına alırken, Moskova ve diğer bölgelerde sıcaklıklar eksi 30 dereceye düşerek Ocak ayı başındaki ortalama sıcaklığın çok altına düştü.