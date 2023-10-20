İşkence merkeziydi lüks otel oldu. Bir dönemin simgesiydi

Bir dönemin simgesi olan Türkiye’de bulunan ve işkence merkezi olarak adlandırılan Sanasaryan Han lüks otel oldu.

İşkence merkeziydi lüks otel oldu. Bir dönemin simgesiydi

Geçmiş yıllarda Türkiye’de işkence merkezi olmakla ünlenen Sanasaryan Han artık lüks bir otel oldu.

Gerçek Gündem’in haberine göre, Sanasaryan Han'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş ve restorasyon karşılığında 35 yıllığına kiralanmıştı. Marriot Oteller zinciri tarafından kiralanan tarihi yapı otele dönüştürüldü.

İşkence merkezlerinden biri olarak bilinen Sanasaryan Han’ın Marriot Otelleri’nin markalarından biri olan The Luxury Collection adı altında hizmete açılacak.

Yeni açılacak otel, ilk reklamlarını da çıktı. İnternet sitesinden de otele dair görseller paylaşıldı. Lüks bir şekilde döşenen otelin görselleri şöyle:

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ekran-goruntusu-2023-10-20-135337.png

ekran-goruntusu-2023-10-20-135327.png

TÜRKEŞ’TEN DENİZ GEZMİŞ’E İŞKENCE MERKEZİ

Osmanlı döneminde kalan eserler arasında yer alan Sanasaryan Han, 1895 yılında Mıgırdiç Sanasaryan tarafından mimar Hovsep Aznavur’a yaptırıldı.

Binaya adını veren Mıgırdiç Sanasaryan, araziyi 1889’da 19 bin Osmanlı altını karşılığında Çerkez İsmailpaşazade İhsan Bey’den satın almıştı. Sonraki yıllarda okumakta zorluk yaşayabilecek Ermeni çocuklarının eğitimi için kullanılmak üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bağışlanan tarihi Han'a 1925 yıllından sonra el konulmuştu. 1935 yılından itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan tarihi yapıda Deniz Gezmiş’ten Alparslan Türkeş’e, Aziz Nesin’den Nihal Atsız’a kadar hem sol hem sağ görüşten siyasiler sorgulandı. Tabutluk olarak bilinen yapıda birçok isim işkenceye de maruz kaldı.

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