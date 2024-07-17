İşkence yapıp böcek yedirdiler. Dişlerini kerpetenle söktüler

Türkiye’yi ayağa kaldıran olay Antalya’da yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Vedat Kurt 2020 yılında başladığı iş yerinde sürekli eksik para aldı. Parasını isteyen Kurt cevap alamayınca patrondan habersiz iş yerindeki 15 bin lirayı alıp İstanbul’a gitti.

İş yeri sahibi ailesine ulaşınca korkan Kurt, Antalya’ya dönerek aldığı 15 bin lirayı geri ödedi.

İŞKENCE YAPTILAR

İddialara göre, Ahmet T., Osman T., Serkan T. ve Adem A. tarafından depoya kilitlenerek işkence gödü.

İki gün boyunca işkence gören Kurt’un dişlerini kerpetenle söktüler, hamamböceği yedirdiler. Fotoğraflarda da Kurt’un vücudunda çok sayıda darp izi görülüyor.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Zanlılar ise o anları videoya çekti. Kurt tekrar patronun güvenini kazanarak işyerinde çalışmaya başladı.

Güvenlerini tekrar kazanıp telefondaki görüntüleri aldı. Kurt, zanlıların cep telefonundaki görüntüleri gizlice kendi cep telefonuna aktardı.

Kurt Savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bu kez Kurt’un şikayeti geri çekmesi için tehdit edildiği de ileri sürüldü.

“ELEKTRİK DAHİ VERDİLER”

Kurt yaşadıklarını “Kendilerine parayı teslim etmeme rağmen beni çeşitli işkencelere maruz bıraktılar. Çok kötü muamelelere maruz kaldım. İlk önce ağzıma böcek koyarken pense ile dişimi kırdılar. Sonra pis böcekler toplayıp bana yedirdiler. Parmak uçlarıma elektrik dahi verdiler” şeklinde anlattı.