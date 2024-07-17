Mehmet Şimşek'in örnek gösterdiği İngiltere'de fiyatlar düşük maaşlar yüksek.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bir dönem İngiltere'de yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonla mücadelede en zor geride kaldı" açıklamasına sert sözlerle eleştirdi.

Turhan Çömez eleştirisinde kaynak olarak İngiltere ve Türkiye'deki fiyatları karşılaştırarak, aptı.TÜİK'e yüklenen Çömez, İngiliz vatandaşı olan Şimşek'i İngiltere'deki fiyatlarla yüklendi.

Bakan Şimşek’e, İngiltere'deki fiyatları yollayan Turhan Çömez, televizyon programında “Londra’da kıymanın kilogramı 250, bizde 600 lira. Bir kilogram muz (İngiltere’de) 35, bizde 100 lira. Şekerin kilogramı (İngiltere’de) 40 lira, bizde 60 lira" dedi.

ORADA UCUZ, BİZDE PAHALI

Katıldığı programda yaptığı konuşmayı sosyal Medya üzerinden paylaşan Turhan Çömez, İngiltere’de asgari ücret 80 bin lira olduğunu hatırlattı. Çömez, Şimşek'e "bizde 17 bin lira. Haberin var mı bunlardan” diye sordu.

İngiliz vatandaşı olan Şimşek 10 yıl yaşadığını söyleyen Çömez, Hazine ve Maliye Bakanı'na "Herhalde süreci Londra'dan değerlendiriyor" yorumu yaptı

Şimşek'in ‘İngiltere’de insanların kredi kartına taksit yaptırdığını görmedim’ dediğini söyleyen Şimşek, "Göremezsin tabii. Buna ihtiyaç yok” dedi. Akaryakıt fiyatlarının İngiltere’de ucuzladığını, Türkiye’de ise zamlandığını belirten Çömez “İngiltere’de son iki yılda akaryakıt fiyatları yüzde 5.5 azalırken, bizde yüzde 135 arttı. Londra’da karı koca çalışan bir çift rahatlıkla iki odalı bir daire ve arabalarını alabiliyor, tatile gidiyor, artan para ile restoranda yemeğini yiyor. Bizimkiler ise hâlâ pembe tablolar çiziyor” şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek'e seslenen Turhan Çömez "en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 30 bin liraya yapsan ne olur. Kıymanın kilosu 600 lirayı geçmiş bu şartlar altında insanların ekonomisinin düzeleceğinden bahsetmek ihtimali var mı? diye sordu